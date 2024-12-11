Арман Царукян: «Хабиб – величайший боец в истории легкого дивизиона»

Арман Царукян высказался о Хабибе Нурмагомедове.

«Махачев или Хабиб в прайме? Хабиб. Он на другом уровне. Считаю его величайшим в истории легкого дивизиона», – сказал боец UFC Арман Царукян .

В ночь на 19 января на UFC 311 Царукян проведет реванш с Исламом Махачевым .

Арман Царукян: «Чувствую, что мы с Мерабом вместе. Мы должны побить Ислама и Умара»