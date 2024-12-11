Арман Царукян: «Хабиб – величайший боец в истории легкого дивизиона»
Арман Царукян высказался о Хабибе Нурмагомедове.
«Махачев или Хабиб в прайме? Хабиб. Он на другом уровне. Считаю его величайшим в истории легкого дивизиона», – сказал боец UFC Арман Царукян.
В ночь на 19 января на UFC 311 Царукян проведет реванш с Исламом Махачевым.
Арман Царукян: «Чувствую, что мы с Мерабом вместе. Мы должны побить Ислама и Умара»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Ариэля Хельвани
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости