Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев встретились с Деметриусом Джонсоном
Деметриус Джонсон потренировался с Хабибом и Исламом.
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев сделали совместную фотографию с Деметриусом Джонсоном:
Деметриус Джонсон: «Мне предложили $2 млн за бой! Но я отказался. Мне больше неинтересно драться»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
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