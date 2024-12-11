Вадим Немков проведет третий бой против Кори Андерсона
Вадим Немков проведет следующий бой против бывшего бойца UFC Кори Андерсона.
Бой в тяжелом весе пройдет 25 января на турнире PFL Road to Dubai.
Первый бой Немкова и Андерсона прошел на Bellator 277 в полутяжелом весе. Из-за столкновения головами в конце третьего раунда поединок остановили и признали несостоявшимся. Реванш состоялся 18 ноября 2022 года на Bellator 288, Вадим Немков победил единогласным решением судей.
В последний раз Немков дрался в феврале-2024, когда досрочно победил Бруно Каппелоззу.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: PFL
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