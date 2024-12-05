Немков заявил, что бой с Делией могут отменить: «Не понимаю, зачем PFL объявляет поединок, если соперник травмирован»
«Мы просили уже хоть кого‑то. Я был рад, что дали бой, что можно было подраться. Дали Делию, он бывший чемпион PFL.
Сейчас он дрался с Валентином Молдавским, но у него была травмирована нога. По‑моему, был порван пах, поэтому он показал не очень хороший бой.
В принципе, до этого он показывал такие яркие, хорошие бои. Он уже очень опытный, я еще смотрел М‑1 Challenge, а он уже там дрался.
Правда, сейчас нюансы определенные появились: не понимаю, зачем организация объявляет бой, если многие люди пишут, что Делия травмирован и сейчас он после операции. Так что не знаю, будет ли он соперником», − сказал тяжеловес PFL Вадим Немков.
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