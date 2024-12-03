Махачев − о Топурии: «Он ничего выходящего за рамки не делает, но 100% у меня с ним будет разговор»

Ислам Махачев допустил, что подерется с Илией Топурией.

«Ничего такого выходящего за рамки он не говорит, честь не задевает. Это часть игры. Он чемпион, он должен говорить. У нас 100% будет с ним какой‑то разговор. Он постоянно говорит про меня.

Что‑то хочет, наверное, донести. Я не понимаю, что именно. Выйдем и поговорим. Подеремся, если нужно», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Махачев − о бойцовском стиле: «Я не базовый борец. У меня бокс на уровне»

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