Адесанья – о вызове Капе: «Это показывает, что я все время в его голове»
Исраэль Адесанья отреагировал на вызов Манела Капе.
«Почему он говорит, что трахнет меня? Это показывает, что я все время в его голове. Но он хорошо справился. Молодец, маленькая сучка, черная задница», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.
Напомним, Манел Капе победил Бруно Силву техническим нокаутом в третьем раунде на UFC on ESPN 63.
UFC on ESPN 63: Ковингтон проиграл Бакли и другие бои
Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым 1 февраля в главном событии UFC Fight Night 250
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FREESTYLEBENDER
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