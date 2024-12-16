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Адесанья – о вызове Капе: «Это показывает, что я все время в его голове»

Исраэль Адесанья отреагировал на вызов Манела Капе.

«Почему он говорит, что трахнет меня? Это показывает, что я все время в его голове. Но он хорошо справился. Молодец, маленькая сучка, черная задница», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Напомним, Манел Капе победил Бруно Силву техническим нокаутом в третьем раунде на UFC on ESPN 63.

UFC on ESPN 63: Ковингтон проиграл Бакли и другие бои

Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым 1 февраля в главном событии UFC Fight Night 250

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FREESTYLEBENDER
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