Адесанья – о вызове Капе: «Это показывает, что я все время в его голове»

Исраэль Адесанья отреагировал на вызов Манела Капе.

«Почему он говорит, что трахнет меня? Это показывает, что я все время в его голове. Но он хорошо справился. Молодец, маленькая сучка, черная задница», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья .

Напомним, Манел Капе победил Бруно Силву техническим нокаутом в третьем раунде на UFC on ESPN 63.

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