UFC on ESPN 63: Ковингтон и Бакли показали одинаковые цифры
В ночь на 15 декабря в Тампе (Флорида) состоится турнир UFC on ESPN 63, в главном бою которого Колби Ковингтон встретится с Хоакином Бакли.
За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:
Колби Ковингтон (77,56 кг) против Хоакина Бакли (77,56 кг);
Каб Суонсон (66,2 кг) против Билли Карантильо (66,2 кг);
Манел Капе (57 кг) против Бруно Силвы (57,2 кг);
Дастин Джейкоби (93,2 кг) против Витора Петрино (92,76 кг);
Даниэль Маркос (61,7 кг) против Адриана Янеза (61,7 кг);
Навахо Стирлинг (93,44 кг) против Туко Токкоса (93,44 кг).
Колби объяснил, почему не живет в отеле с бойцами UFC перед боями: «Зачем мне это? У меня есть особняк, держусь подальше от гостиниц»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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