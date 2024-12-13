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UFC on ESPN 63: Ковингтон и Бакли показали одинаковые цифры

В ночь на 15 декабря в Тампе (Флорида) состоится турнир UFC on ESPN 63, в главном бою которого Колби Ковингтон встретится с Хоакином Бакли.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

  • Колби Ковингтон (77,56 кг) против Хоакина Бакли (77,56 кг);

  • Каб Суонсон (66,2 кг) против Билли Карантильо (66,2 кг);

  • Манел Капе (57 кг) против Бруно Силвы (57,2 кг);

  • Дастин Джейкоби (93,2 кг) против Витора Петрино (92,76 кг);

  • Даниэль Маркос (61,7 кг) против Адриана Янеза (61,7 кг);

  • Навахо Стирлинг (93,44 кг) против Туко Токкоса (93,44 кг).

Колби объяснил, почему не живет в отеле с бойцами UFC перед боями: «Зачем мне это? У меня есть особняк, держусь подальше от гостиниц»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
logoКолби Ковингтон
Каб Суонсон
logoMMA
logoХоакин Бакли
logoUFC
Манел Капе
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