Турнир UFC 312 может пройти без участия Волкановски, Адесаньи и дю Плесси (инсайдер Benny P)
Турнир UFC 312 может пройти без ведущих австралийских бойцов.
«Иззи против Имавова в Саудовской Аравии. Волкановски, видимо, будет ждать Топурию. В Сиднее не хотят, чтобы Дрикус дю Плесси дрался со Стриклендом или Чимаевым, а соперники Маддалены не хотят ехать в Австралию. Поэтан не планирует возвращаться в феврале. В общем, UFC 312 будет полным дерьмом», − написал в соцсетях инсайдер Benny P.
Адесанья – о вызове Шары Буллета: «Какого хрена я сделал? Почему он упомянул меня?»
Шара Буллет: «Говорят, что Адесанья – лучший ударник. Но я теперь здесь. Считаю себя сильнейшим. Можем подраться хоть в Макао»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Benny P
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