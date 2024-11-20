Турнир UFC 312 может пройти без участия Волкановски, Адесаньи и дю Плесси (инсайдер Benny P)

Турнир UFC 312 может пройти без ведущих австралийских бойцов.

«Иззи против Имавова в Саудовской Аравии. Волкановски, видимо, будет ждать Топурию. В Сиднее не хотят, чтобы Дрикус дю Плесси дрался со Стриклендом или Чимаевым , а соперники Маддалены не хотят ехать в Австралию. Поэтан не планирует возвращаться в феврале. В общем, UFC 312 будет полным дерьмом», − написал в соцсетях инсайдер Benny P.

Адесанья – о вызове Шары Буллета: «Какого хрена я сделал? Почему он упомянул меня?»

Шара Буллет: «Говорят, что Адесанья – лучший ударник. Но я теперь здесь. Считаю себя сильнейшим. Можем подраться хоть в Макао»