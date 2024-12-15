Александр Шлеменко может провести реванш с Магомедом Исмаиловым
Глава RCC Николай Клименко высказался о возможном реванше Шлеменко и Исмаилова.
«Трилогия Токов – Шлеменко? Пока не готов отвечать на этот вопрос. Наверное, чуть ближе Магомед Исмаилов, который закидывал удочку и ждал, кто выйдет победителем в этом противостоянии. Это в любом случае был бы поединок года, надо подготовиться, чтобы всем было удобно», – сказал Николай Клименко.
Александр Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей на RCC 21. Исмаилов победил Шлеменко в первом бою в 2022 году.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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