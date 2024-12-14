Шлеменко не верит Токову: «Как можно воспринимать его слова? Он упоминал, что я жаловался на судейство в первом бою. Когда это было? Где? Источник пусть предоставит»

Александр Шлеменко признался, что не воспринимает слова Анатолия Токова всерьез.

«Токов понял, что ему нужно быть готовым к атаке в интервью? Я не видел этого и ничему его не учил. Просто я всегда открыт и говорю, как есть. У меня не было цели его учить, преподать урок. У него есть его учителя, он их давно выбрал и слушает. Я на его примере пытаюсь учить других людей, которые за мной следят. А их, к счастью, намного больше.

Токов хочет забороть меня? Все равно. Поймите, как можно воспринимать слова Анатолия Токова? Они сегодня такие, а завтра совсем другие. Одна только его фраза, где якобы я сказал, что меня засудили в первом поединке. Когда я это говорил? Где? То это в комментариях написали, то еще где-то. Источник пусть предоставит», – заявил экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко .

Напомним, Токов и Шлеменко подерутся сегодня в главном событии RCC 21.

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