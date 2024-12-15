Александр Шлеменко обратился к Емельяненко: «Федор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту»
Александр Шлеменко обратился к Федору Емельяненко после победы над Токовым.
«Хочу обратиться к Федору Емельяненко. Федор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту! Хоть немного постоял там. Спасибо за все, ребята, кто со мной. Несмотря на то что мы высоко не летаем, мы все равно красавчики», – сказал Александр Шлеменко.
Александр Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей на RCC 21.
Шлеменко не верит Токову: «Как можно воспринимать его слова? Он упоминал, что я жаловался на судейство в первом бою. Когда это было? Где? Источник пусть предоставит»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
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