Александр Шлеменко обратился к Емельяненко: «Федор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту»

Александр Шлеменко обратился к Федору Емельяненко после победы над Токовым.

«Хочу обратиться к Федору Емельяненко . Федор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту! Хоть немного постоял там. Спасибо за все, ребята, кто со мной. Несмотря на то что мы высоко не летаем, мы все равно красавчики», – сказал Александр Шлеменко.

Александр Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей на RCC 21.

Шлеменко не верит Токову: «Как можно воспринимать его слова? Он упоминал, что я жаловался на судейство в первом бою. Когда это было? Где? Источник пусть предоставит»