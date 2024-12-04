Петр Ян: «Токов – фаворит в бою со Шлеменко. Он разнообразней, физически сильнее»
Петр Ян сделал прогноз на реванш Анатолия Токова и Александра Шлеменко.
«Фаворит – Токов, он разнообразней, физически сильнее, и бьет, и борется. Шлеменко более заточен на какие-то определенные удары: бэкфист, уширо. Больше я ничего не вижу в нем», – сказал боец UFC Петр Ян.
Реванш между Шлеменко и Токовым состоится 14 декабря на RCC 21.
Токов – о бое со Шлеменко: «Если будет возможность, постараюсь закончить досрочно»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: RCC
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