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Шлеменко тяжелее Токова на 500 граммов перед боем на RCC 21

В Екатеринбурге состоялась процедура взвешивания перед RCC 21.

14 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 21, в главном бою которого встретятся средневесы Александр Шлеменко и Анатолий Токов.

За сутки до турнира бойцы прошли процедуру взвешивания:

Шлеменко – о Токове: «Он хотел со мной драться в Bellator. Но как продвинулась его карьера? Никак. Теперь он со мной в RCC»

Петр Ян: «Токов – фаворит в бою со Шлеменко. Он разнообразней, физически сильнее»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
logoАнатолий Токов
RCC
logoMMA
средний вес (MMA)
logoАлександр Шлеменко
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