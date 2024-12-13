Шлеменко тяжелее Токова на 500 граммов перед боем на RCC 21
В Екатеринбурге состоялась процедура взвешивания перед RCC 21.
14 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 21, в главном бою которого встретятся средневесы Александр Шлеменко и Анатолий Токов.
За сутки до турнира бойцы прошли процедуру взвешивания:
Александр Шлеменко − 84,15 кг;
Анатолий Токов − 83,65 кг.
Шлеменко – о Токове: «Он хотел со мной драться в Bellator. Но как продвинулась его карьера? Никак. Теперь он со мной в RCC»
Петр Ян: «Токов – фаворит в бою со Шлеменко. Он разнообразней, физически сильнее»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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