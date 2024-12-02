Токов – о бое со Шлеменко: «Если будет возможность, постараюсь закончить досрочно»

Анатолий Токов отреагировал на высказывание Александра Шлеменко.

«Александр высказывает мнение. Бывает, что‑то вижу, злюсь даже, но это нормально. У каждого есть мнение, мы можем его высказывать. Буду ли я гнаться за досрочным завершением боя? Целенаправленно – нет. Но если будет возможность, постараюсь закончить досрочно», – сказал боец MMA Анатолий Токов .

Реванш между Шлеменко и Токовым состоится 14 декабря на RCC 21.

Шлеменко – о Токове: «Он не дотягивает до основного карда. Эти бои не только про спорт, здесь нужно давать людям то, что они хотят»