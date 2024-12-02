Токов – о бое со Шлеменко: «Если будет возможность, постараюсь закончить досрочно»
Анатолий Токов отреагировал на высказывание Александра Шлеменко.
«Александр высказывает мнение. Бывает, что‑то вижу, злюсь даже, но это нормально. У каждого есть мнение, мы можем его высказывать. Буду ли я гнаться за досрочным завершением боя? Целенаправленно – нет. Но если будет возможность, постараюсь закончить досрочно», – сказал боец MMA Анатолий Токов.
Реванш между Шлеменко и Токовым состоится 14 декабря на RCC 21.
Шлеменко – о Токове: «Он не дотягивает до основного карда. Эти бои не только про спорт, здесь нужно давать людям то, что они хотят»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Матч ТВ
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