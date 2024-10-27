Порье считает Оливейру фаворитом боя с Чендлером: «Думаю, Чарльз будет лучше во всем»
Дастин Порье сделал прогноз на поединок Оливейра – Порье.
«Я думаю, что Чарльз победит. Просто мне кажется, что он будет лучше во всем», – сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.
Напомним, Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 309 в ночь на 17 ноября.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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