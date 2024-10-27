Дастин Порье: «Хочу Холлоуэя или Топурию»
Дастин Порье хочет драться с Топурией или Холлоуэем.
«Я хочу Макса или Топурию», – написал в соцсетях боец UFC Дастин Порье.
Напомним, Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.
Порье хочет подраться с Гейджи в последнем бою в карьере: «Давайте сделаем это на моем заднем дворе»
Порье предложил устроить турнир между ним, Гейджи, Холлоуэем и Хукером за пояс BMF. Уайту понравилось
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дастина Порье
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