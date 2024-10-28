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Порье хочет драться с Топурией: «Он отличный боксер. Давайте что-нибудь устроим»

Дастин Порье хочет бой с Илией Топурией.

«Он отличный боксер. Давайте что-нибудь устроим», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

Напомним, Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в третьем раунде главного события UFC 308.

Дастин Порье: «Хочу Холлоуэя или Топурию»

Порье считает Оливейру фаворитом боя с Чендлером: «Думаю, Чарльз будет лучше во всем»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дастина Порье
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