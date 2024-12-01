Шлеменко – о Токове: «Он не дотягивает до основного карда. Эти бои не только про спорт, здесь нужно давать людям то, что они хотят»

Александр Шлеменко раскритиковал поведение Анатолия Токова.

«Мое мнение, что этот боец не дотягивает до основного карда и, тем более, до главного события. Да, я не спорю, он привык драться в предварительном карде в Bellator, где особо не нужно говорить. Может, он привык драться на чемпионатах России по боевому самбо, но это же шоу-бизнес.

Бои – не конкретно про спорт, здесь нужно давать людям то, что они хотят. Вы видели видео с его подписанием контракта на бой? Я такого никогда не видел. Я не прошу, чтобы он меня как-то обзывал, что-то говорил, но хотя бы просто дату назови, что ты подписываешь, чтобы люди понимали, что вообще будет», – сказал боец MMA Александр Шлеменко .

Реванш между Шлеменко и Токовым состоится 14 декабря на RCC 21.

Шлеменко – о Токове: «Он хотел со мной драться в Bellator. Но как продвинулась его карьера? Никак. Теперь он со мной в RCC»

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