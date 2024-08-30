Бойцовский клуб РЕН ТВ: Папин – Валера, Джонсон против Тернера
В Череповце пройдет очередной турнир по боксу в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ. В главном событии вечера состоится поединок между Алексеем Папиным и Феликсом Валерой.
Основной кард турнира:
Алексей Папин – Феликс Валера;
Глеб Бакши – Джиан Гарридо;
Кевин Джонсон – Шон Тернер;
Эдгар Гукасян – Тони Бейтс.
Начало турнира – в 23:15 по московскому времени.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sports
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