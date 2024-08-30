Бойцовский клуб РЕН ТВ: Папин – Валера, Джонсон против Тернера

В Череповце пройдет очередной турнир по боксу в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ. В главном событии вечера состоится поединок между Алексеем Папиным и Феликсом Валерой.

Основной кард турнира:

Алексей Папин – Феликс Валера;

Глеб Бакши – Джиан Гарридо;

Кевин Джонсон – Шон Тернер;

Эдгар Гукасян – Тони Бейтс.

Начало турнира – в 23:15 по московскому времени.

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