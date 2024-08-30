Как дела у Кевина Владимировича Джонсона? Стал фермером и собрал коллекцию из 12 футболок с Путиным

Называет себя русским ковбоем.

Американский боксер Кевин Джонсон приехал в Россию весной-2023: подрался с Вячеславом Дациком и сразу попросил гражданство. Он так много говорил о любви к России (у него 12 разных футболок с Владимиром Путиным), что уже в январе-2024 получил паспорт на имя Кевин Владимирович Джонсон.

С тех пор начались его приключения в России.

Чем Джонсон полгода занимался в России, получив паспорт? Заехал в квартиру в Самаре, полюбил русских девушек и спел Шамана

Сначала Джонсон хотел жить в Москве и говорил, что любит столичное метро, в котором часто ездит. Но выбрал для жизни Самару: зимой взял ипотеку, но потом получил квартиру в подарок. Говорил, что переехал в Самару, потому что не любит мегаполисы.

Но промоутер Владимир Хрюнов раскрыл , что дело в самарских женщинах: «По-честному говоря, он в Самаре познакомился с девушкой, которая ему сумела объяснить историю города, показать Волгу. И он объявил, что влюбился в Самару».

Получив гражданство, Джонсон строил планы: осваивал русский, хотел стать телохранителем, обучать детей боксу и открыть ресторан в Москве. И, конечно, жениться : «Женщин в России и сравнивать не нужно с американскими! Я встречался с американками, они даже близко не стоят».

В феврале Джонсон провел первый бой как гражданин России. В «Бойцовском клубе РЕН ТВ» он нокаутировал ирландца Шона Тернера. Тот на пресс-конференции перед боем называл Джонсона предателем (на что Джонсон спел «Я русский»):

«Я люблю Ирландию и никогда не поменяю паспорт. А Кевин, он американец, родился в Америке, но поменял гражданство. Теперь я побью этого российского гражданина и заберу с собой пояс».

Теперь Джонсон – фермер: называет себя русским ковбоем и мечтает о полигамии в Вологодской области. Соперник обещает осеменить его коров

У Джонсона были планы на Самарскую область – он даже болел за «Крылья Советов», предсказав их победу в РПЛ. Но теперь полюбил Вологодскую область, где хочет заниматься фермерством. Гонорар с реванша против Тернера он потратит на покупку коров: «Я сказал промоутеру: «Давай возьмем выручку с боев, купим ферму и коров. Если у меня есть коровы, земля и жена, это хорошая жизнь».

Перед боем Джонсон очень много говорил про ферму – даже трэшток крутился вокруг коров. Боксер очень любит бургеры и стейки, но возмущается, что в США коров накачивают стероидами. В Нью-Джерси он 1,5 года работал на ферме:

«На ферме работы очень много. Таскать тюки с сеном – тренировка сама по себе. У нас не было грузовиков, каждый день я перетаскивал около 100 тюков сена.

Если ты хочешь сделать коров счастливыми, берешь сено и подбрасываешь в воздух. Они страшно радуются. В Америке коровы намного больше, потому их пичкают стероидами. В России коровы маленькие. Дай мне пять собак, три лошади, две женщины – и я счастливый человек!»

Джонсон замечтался и решил, будто фермы у него уже есть. И пригласил Тернера домой: «Я отправлю его на одну из своих ферм и покормлю сеном. Разрешу ему поболтать с коровами». Ответ Тернера удивил: «Что я сделаю с коровами Кевина? Я их всех осеменю (смеется). Чтобы ирландское семя было у русских коров».

Джонсона такой сценарий не устроил. Он обещает следить за стадом и защищать от Тернера: «Как супер-пупер-мегакрутой русский ковбой, я слежу за своим стадом. Когда я отправлюсь погулять, то все отслежу. Поэтому пусть Тернер опасается за себя, а то неизвестно, кто еще отелится».

Реванш Джонсона и Тернера пройдет в Череповце 30 августа. На первый бой Джонсон выехал на тачанке с российским флагом и в шапке-ушанке, победив ударом в корпус. В этот раз снова будет перформанс – возможно, сельскохозяйственный.

Американский боксер взял отчество в честь Путина и получил паспорт РФ. Кевин Владимирович Джонсон!

Дацик проиграл боксеру, дравшемуся с Кличко и Фьюри – тот после победы попросил российское гражданство

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович; Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press ; vk.com/video/@boitsovski_klub