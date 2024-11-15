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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик – Гаверн, Рофаль – Хейбати и другие бои

15 ноября в Москве пройдет боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главное событие – бой в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Джейсоном Гаверном.

Бои основного карда:

• Вячеслав Дацик – Джейсон Гаверн;

• Артем Рофаль – Али Хейбати;

• Тимур Мусаев – Андрей Чеботарев;

• Владислав Борисевич – Сергей Хрисанов.

Начало – 21:00 по мск.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
logoВячеслав Дацик
logoбокс
Тимур Мусаев
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Али Хейбати
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