«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик – Гаверн, Рофаль – Хейбати и другие бои
15 ноября в Москве пройдет боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главное событие – бой в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Джейсоном Гаверном.
Бои основного карда:
• Вячеслав Дацик – Джейсон Гаверн;
• Артем Рофаль – Али Хейбати;
• Тимур Мусаев – Андрей Чеботарев;
• Владислав Борисевич – Сергей Хрисанов.
Начало – 21:00 по мск.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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