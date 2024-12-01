Минаков – о поединке Тайсона и Емельяненко: «Это интересный бой. Оба далеки от пиковой формы»
Минаков считает хорошей идеей устроить бой Майка Тайсона и Федора Емельяненко.
«Если Тайсона выпустить в профессиональный бокс, то он сможет навести шороху. Я видел поединок против Джейка Пола, видел моменты, где Майкл недорабатывал, хотя мог. Я не знаю, какой характер носило это противостояние.
Думаю, что Майк еще конкурентен. Бой Федора с Тайсоном будет интересен. В принципе, и один на спортивной пенсии, и Емельяненко уже далеко от пиковой формы. Это две равнозначные легенды спорта», – считает экс-чемпион Bellator Виталий Минаков.
Александр Емельяненко – о бое Тайсона и Пола: «Он показывает, что и в 58 лет можно выйти на ринг. Люди примером доказывают, что годы над ними невластны, как и надо мной»
Джонс – о возвращениии Тайсона: «Тяжелое зрелище. Майк продал бой отрывками с тренировок и своим внешним видом»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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