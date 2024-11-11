Папин подерется с с доминиканцем Кастильо 13 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Стал известен следующий соперник Алексея Папина.
Папин проведет поединок против доминиканца Ленина Кастильо в рамках турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 17 декабря.
В последнем бою Папин победил техническим нокаутом в пятом раунде Феликса Валеру.
Кастильо в октябре проиграл диногласным решением судей Хуану Каррилло.
Бойцовский клуб РЕН ТВ: Папин нокаутировал Валеру, Джонсон победил Тернера
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости