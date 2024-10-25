Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве: Кудряшов – Родригес и другие бои
25 октября в Москве состоится вечер бокса под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою подерутся Дмитрий Кудряшов и Фернандо Родригес.
Остальные бои турнира:
Вячеслав Василевский - Глейсон Тибау;
Артем Сусленков – Кристиан Хаммер;
Давид Суров – Святослав Тетерин.
Трансляция турнира пройдет на канале РЕН ТВ. Начало трансляции – 23:15 по мск.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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