Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве: Кудряшов – Родригес и другие бои

25 октября в Москве состоится вечер бокса под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою подерутся Дмитрий Кудряшов и Фернандо Родригес.

Остальные бои турнира:

Вячеслав Василевский - Глейсон Тибау;

Артем Сусленков – Кристиан Хаммер;

Давид Суров – Святослав Тетерин.

Трансляция турнира пройдет на канале РЕН ТВ. Начало трансляции – 23:15 по мск.

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