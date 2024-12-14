Амир Хан: «Фьюри нокаутирует Усика в поздних раундах»

Амир Хан считает, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика.

«Это хороший бой. Думаю, что на этот раз Фьюри учтет ошибки, допущенные в первом поединке. Он понимает, что ему нельзя просто стоять перед Усиком . В прошлый раз Тайсон прочувствовал всю мощь Александра.

Считаю, что Фьюри будет на шаг впереди. В каждом реванше Тайсон выглядит всегда намного лучше. Он нокаутирует Усика в поздних раундах», – уверен экс-чемпион мира по боксу Амир Хан .

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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