Фьюри не сможет взять реванш у Усика и снова проиграет, считают букмекеры

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут реванш 21 декабря в Саудовской Аравии.

В первом бою Усик победил раздельным решением судей. Букмекеры считают, что украинский боксер снова окажется сильнее Фьюри – на это дают коэффициент 1.50.

Британский тяжеловес котируется аутсайдером за 2.90. На досрочную победу Усика дают 4.00, аналогичная ставка на Фьюри сыграет за 5.00.

Боксеры встретятся на ринге за титулы WBA, WBC и IBO.

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