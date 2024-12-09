Фьюри не сможет взять реванш у Усика и снова проиграет, считают букмекеры
Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут реванш 21 декабря в Саудовской Аравии.
В первом бою Усик победил раздельным решением судей. Букмекеры считают, что украинский боксер снова окажется сильнее Фьюри – на это дают коэффициент 1.50.
Британский тяжеловес котируется аутсайдером за 2.90. На досрочную победу Усика дают 4.00, аналогичная ставка на Фьюри сыграет за 5.00.
Боксеры встретятся на ринге за титулы WBA, WBC и IBO.
ЦСКА – самая зрелищная команда РПЛ прошлого сезона, а сейчас – третья снизу. В Воронеже голов не ждали
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости