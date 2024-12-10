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Бивол поставил на Усика в реванше с Фьюри: «Ставлю на Александра, но никогда не знаешь, чего ждать от Тайсона»

Дмитрий Бивол высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Мне нравится этот бой. Думаю, что победит Усик, ну вы понимаете. Но никогда не знаешь, чего стоит ждать от Тайсона Фьюри. Это интересный бой», − сказал боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол.

Напомним, что второй бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом бою победил Усик.

Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»

Бивол – об эмоциях от поражения Бетербиеву: «Это было неприятно. Но важно делать выводы»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Seconds Out
logoбокс
logoТайсон Фьюри
logoАлександр Усик
Усик – Фьюри
logoДмитрий Бивол
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