Бивол поставил на Усика в реванше с Фьюри: «Ставлю на Александра, но никогда не знаешь, чего ждать от Тайсона»
Дмитрий Бивол высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Мне нравится этот бой. Думаю, что победит Усик, ну вы понимаете. Но никогда не знаешь, чего стоит ждать от Тайсона Фьюри. Это интересный бой», − сказал боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол.
Напомним, что второй бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом бою победил Усик.
Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»
Бивол – об эмоциях от поражения Бетербиеву: «Это было неприятно. Но важно делать выводы»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Seconds Out
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости