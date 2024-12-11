Леннокс Льюис: «Я не могу поставить против Усика в бою с Фьюри»
Леннокс Льюис высказался о предстоящем реванше между Усиком и Фьюри.
«Я не могу поставить против Усика. Он доказывал свою состоятельность не один раз, до сих пор непобежден. А побеждает тот, кто умнее в ринге», – сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Droeks on Boxing.
Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри пройдет 21 декабря.
Фрэнк Уоррен: «У Усика есть слабое место, которым Фьюри не пользовался. Это корпус»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Droeks on Boxing
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости