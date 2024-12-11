Леннокс Льюис: «Я не могу поставить против Усика в бою с Фьюри»

Леннокс Льюис высказался о предстоящем реванше между Усиком и Фьюри.

«Я не могу поставить против Усика. Он доказывал свою состоятельность не один раз, до сих пор непобежден. А побеждает тот, кто умнее в ринге», – сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Droeks on Boxing.

Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри пройдет 21 декабря.

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