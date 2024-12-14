Пирог – о реванше Усика и Фьюри: «Если второй бой будет похож на первый, то отдам предпочтение Александру. Такой бокс ему удобен»
Дмитрий Пирог сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.
«Если второй бой продлится в том же темпе и на той же дистанции, что и первый, то отдам предпочтение Усику. Он показал, что такой бокс ему удобен. Но не припомню, чтобы Фьюри проигрывал в реваншах. Значит у него есть хорошая черта – извлекать уроки из первых боев. Думаю, что он будет в реванше немного другим», - заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог.
Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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