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Пирог – о реванше Усика и Фьюри: «Если второй бой будет похож на первый, то отдам предпочтение Александру. Такой бокс ему удобен»

Дмитрий Пирог сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Если второй бой продлится в том же темпе и на той же дистанции, что и первый, то отдам предпочтение Усику. Он показал, что такой бокс ему удобен. Но не припомню, чтобы Фьюри проигрывал в реваншах. Значит у него есть хорошая черта – извлекать уроки из первых боев. Думаю, что он будет в реванше немного другим», - заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года

Фьюри не сможет взять реванш у Усика и снова проиграет, считают букмекеры

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoТайсон Фьюри
Усик – Фьюри
logoбокс
logoАлександр Усик
logoДмитрий Пирог
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