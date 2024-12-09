Бриедис считает Фьюри фаворитом реванша с Усиком: «Если Тайсон подготовится, то Александру будет очень тяжело. Шансы 60 на 40 в пользу Фьюри»

Маирис Бриедис считает Тайсона Фьюри фаворитом в поединке с Александром Усиком.

«Если Фьюри подготовится, не будет пить, тусоваться и сосредоточится на поединке, то Усику будет очень тяжело. Ему и в первом бою не было легко. Но тогда я ставил 50 на 50, даже, может, немного больше на Усика. В реванше считаю фаворитом Тайсона. 60 на 40», – заявил экс-чемпион мира по боксу Маирис Бриедис .

Напомним, реванш Фьюри и Усика состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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