Хоакин Бакли: «Мы планируем закончить карьеру Колби»

Хоакин Бакли хочет стать последним соперником Колби Ковингтона.

«Мы планируем закончить карьеру Колби и отправить его задницу на твич!» – заявил боец UFC Хоакин Бакли .

Напомним, поединок Бакли и Ковингтона возглавит UFC on ESPN 63. Турнир состоится в ночь на 15 декабря.

Колби объяснил, почему не живет в отеле с бойцами UFC перед боями: «Зачем мне это? У меня есть особняк, держусь подальше от гостиниц»

UFC on ESPN 63: Ковингтон и Бакли показали одинаковые цифры