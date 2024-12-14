Хоакин Бакли: «Мы планируем закончить карьеру Колби»
Хоакин Бакли хочет стать последним соперником Колби Ковингтона.
«Мы планируем закончить карьеру Колби и отправить его задницу на твич!» – заявил боец UFC Хоакин Бакли.
Напомним, поединок Бакли и Ковингтона возглавит UFC on ESPN 63. Турнир состоится в ночь на 15 декабря.
Колби объяснил, почему не живет в отеле с бойцами UFC перед боями: «Зачем мне это? У меня есть особняк, держусь подальше от гостиниц»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
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