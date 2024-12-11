Бернс – о бое Ковингтона и Бакли: «Хоакин в своей лучшей форме за всю карьеру, но у него проблемы с борьбой»

Гилберт Бернс высказался о бое Колби Ковингтона и Хоакина Бакли.

«Бакли в своей лучшей форме за всю карьеру, но у него по-прежнему проблемы с борьбой. Мой друг Логан Сторли побеждал его в спаррингах, а у Ковингтона этот навык очень развит. Либо Бакли нокаутирует Колби в стартовых раундах, либо Колби победит по итогам всего боя», – сказал Гилберт Бернс .

Бой Колби Ковингтона и Хоакина Бакли возглавит кард UFC on ESPN 63 в ночь на 14 декабря.

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