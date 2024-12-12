Колби раскритиковал Джонса: «Он чертов трус, читер и избивает женщин»

Колби Ковингтон назвал Джона Джонса трусом и читером.

«Помню, как ему в колледже доставались самые толстые девушки − речь о 130 кг и больше. Джон − чертов трус, читер, он избивает женщин», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон .

15 декабря Ковингтон подерется с Хоакином Бакли на турнире UFC в Тампе.

Колби хочет трилогию с Усманом: «Если он убежит от меня, то я буду знать, что лучше него»