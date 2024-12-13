Колби объяснил, почему не живет в отеле с бойцами UFC перед боями: «Зачем мне это? У меня есть особняк, держусь подальше от гостиниц»
Колби Ковингтон объяснил, почему не заселяется в гостиницы перед турнирами UFC.
«Ребят, я не живу в отелях. У меня есть чертовы особняки, мне не нужны гостиницы. Я отличаюсь от других бойцов. Я − мейн-ивент.
У меня есть особняк с семью спальнями в Тампе, отлично провел здесь неделю. Держусь подальше от бойцовского отеля, там слишком много драмы.
У всех бойцов огромное эго, они несут всякое дерьмо, ведь понимают, что их не запрут в клетке со мной.
Не хочу иметь дел с этим, мне нужно сосредоточиться на моем мейн-ивенте», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон, который 15 декабря подерется с Хоакином Бакли.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The MMA Guru
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