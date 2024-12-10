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UFC опубликовал трейлер последнего турнира в 2024 году

Опубликован трейлер боя Колби Ковингтона и Хоакина Бакли.

В ночь на 15 декабря в Тампе (Флорида) состоится турнир UFC, в главном бою которого подерутся полусредневесы Колби Ковингтон и Хоакин Бакли. Это последний турнир UFC в 2024 году.

В последний раз Ковингтон дрался в декабре-2023, проиграв Леону Эдвардсу в титульном бою. Бакли провел три боя в 2024 году: последний раз он дрался в октябре, когда нокаутировал Стивена Томпсона.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: vk.com
полусредний вес (MMA)
logoUFC
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logoКолби Ковингтон
logoХоакин Бакли
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