UFC опубликовал трейлер последнего турнира в 2024 году
Опубликован трейлер боя Колби Ковингтона и Хоакина Бакли.
В ночь на 15 декабря в Тампе (Флорида) состоится турнир UFC, в главном бою которого подерутся полусредневесы Колби Ковингтон и Хоакин Бакли. Это последний турнир UFC в 2024 году.
В последний раз Ковингтон дрался в декабре-2023, проиграв Леону Эдвардсу в титульном бою. Бакли провел три боя в 2024 году: последний раз он дрался в октябре, когда нокаутировал Стивена Томпсона.
Ислам Махачев: «Ковингтон не может боями что-то доказать, поэтому старается языком быть на слуху»
Колби встретился с Маском в резиденции Трампа на праздновании Дня благодарения
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: vk.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости