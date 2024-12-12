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Колби хочет трилогию с Усманом: «Если он убежит от меня, то я буду знать, что лучше него»

Колби Ковингтон хочет третий бой с Камару Усманом.

«Мне нужна трилогия, у нас есть незавершенные дела. Во втором бою Усман забрал только один раунд, в первом я нокаутировал его ударом в печень, с ним было покончено, но Марк Годдард дал ему пятиминутный перерыв.

Если он уйдет из спорта, не подравшись со мной в третий, то я всегда буду знать, что лучше него», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Ковингтон и Камару Усман провели два поединка: в 2019 году Камару нокаутировал Колби, а два года спустя победил единогласным решением судей.

Колби Ковингтон: «Леброн, ты гребаный подонок, и я надеюсь, что тебя посадят в одну камеру с Дидди»

Бернс – о бое Ковингтона и Бакли: «Хоакин в своей лучшей форме за всю карьеру, но у него проблемы с борьбой»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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