Колби хочет трилогию с Усманом: «Если он убежит от меня, то я буду знать, что лучше него»

Колби Ковингтон хочет третий бой с Камару Усманом.

«Мне нужна трилогия, у нас есть незавершенные дела. Во втором бою Усман забрал только один раунд, в первом я нокаутировал его ударом в печень, с ним было покончено, но Марк Годдард дал ему пятиминутный перерыв.

Если он уйдет из спорта, не подравшись со мной в третий, то я всегда буду знать, что лучше него», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон .

Ковингтон и Камару Усман провели два поединка: в 2019 году Камару нокаутировал Колби, а два года спустя победил единогласным решением судей.

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