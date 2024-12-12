Белал пошутил о желании Колби драться за пояс: «Он пытается выйти на рекорд 0-7 в титульниках»
Белал Мухаммад высмеял слова Колби Ковингтона.
«Колби серьезно? Он пытается выйти на 0-7 в титульных боях. Его единственный шанс стать чемпионом − это видеоигра», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Колби намерен получить титульник за победу над Бакли: «У меня самое больше имя в дивизионе»
Мухаммад думал об ампутации пальца, чтобы не сниматься с UFC 310: «Я думал о способах, которые помогут мне скорее вернуться. Врач спросил: «Ты дурак?»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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