Белал пошутил о желании Колби драться за пояс: «Он пытается выйти на рекорд 0-7 в титульниках»

Белал Мухаммад высмеял слова Колби Ковингтона.

«Колби серьезно? Он пытается выйти на 0-7 в титульных боях. Его единственный шанс стать чемпионом − это видеоигра», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Колби намерен получить титульник за победу над Бакли: «У меня самое больше имя в дивизионе»

Мухаммад думал об ампутации пальца, чтобы не сниматься с UFC 310: «Я думал о способах, которые помогут мне скорее вернуться. Врач спросил: «Ты дурак?»