Колби намерен получить титульник за победу над Бакли: «У меня самое больше имя в дивизионе»

Колби Ковингтон намерен подраться с Белалом Мухаммадом.

«Я всегда нахожусь в списке претендентов на титул, у меня самое большое имя в спорте и дивизионе.

Эти парни − куча бомжей. После субботней ночи я буду следующим в очереди на титул», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон, который 15 декабря подерется с Хоакином Бакли. Ковингтон проиграл все три титульных поединка в карьере.

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