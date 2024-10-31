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Менеджер Волкановски опроверг слухи о бое с Лопесом (журналист Брендан Брэдфорд)

В команде Алекс Волкановски опровергли информацию о бое с Диего Лопесом.

«Только что говорил с менеджером Алекса Волкановски Эшем Белкастро. Нет никаких переговоров с UFC о бое с Диего Лопесом в Сиднее.

Это возможный сценарий, но пока ничего не решено. Если Волк подерется в Сиднее, то в его команде хотят титульный бой», – написал в соцсетях журналист Брендан Брэдфорд.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Брендана Брэдфорда
полулегкий вес
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