Менеджер Волкановски опроверг слухи о бое с Лопесом (журналист Брендан Брэдфорд)
В команде Алекс Волкановски опровергли информацию о бое с Диего Лопесом.
«Только что говорил с менеджером Алекса Волкановски Эшем Белкастро. Нет никаких переговоров с UFC о бое с Диего Лопесом в Сиднее.
Это возможный сценарий, но пока ничего не решено. Если Волк подерется в Сиднее, то в его команде хотят титульный бой», – написал в соцсетях журналист Брендан Брэдфорд.
UFC разрабатывает бой Волкановски и Лопеса на UFC 312 (инсайдер Benny P)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Брендана Брэдфорда
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