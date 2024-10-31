Волкановски начал тренировочный лагерь: «Время поработать»

Алекс Волкановски выложил фото тренировки.

«Время поработать», – подписал фото полулегковес UFC Алекс Волкановски .

В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда его нокаутировал Илия Топурия.

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