Топурия заявил, что завершит карьеру в 2027 году: «Надеюсь, что в 30 лет я уйду»
Илия Топурия озвучил план на остаток профессиональной карьеры.
«Мне 27. надеюсь, что в 30 годам меня тут уже не будет. Сейчас у меня нет мотивации защищать пояс в полулегком весе.
Хочу перейти в легкий дивизион, а там мы посмотрим, как все сложится», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Топурия сказал, что больше не будет драться в полулегком весе: «Очень хочу подняться. Махачев занят, так что готов к Оливейре»
«Нахер Роналду, пока есть Месси». Топурия готов пригласить Лео на свой бой в Майами
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: El Partidazo de COPE
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