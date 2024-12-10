Топурия заявил, что завершит карьеру в 2027 году: «Надеюсь, что в 30 лет я уйду»

Илия Топурия озвучил план на остаток профессиональной карьеры.

«Мне 27. надеюсь, что в 30 годам меня тут уже не будет. Сейчас у меня нет мотивации защищать пояс в полулегком весе.

Хочу перейти в легкий дивизион, а там мы посмотрим, как все сложится», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Топурия сказал, что больше не будет драться в полулегком весе: «Очень хочу подняться. Махачев занят, так что готов к Оливейре»

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