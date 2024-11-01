Лопес считает, что может победить Топурию: «Это будет столкновение, я не стану отступать»

Диего Лопес объяснил, за счет чего может победить Илию Топурию.

«Что я могу привнести в этот бой? Мощь моих рук, взрывные удары, объем и отсутствие страха.

Если мы подеремся, это будет столкновение. Если Илия пойдет вперед, то врежется в стену. Я не стану отступать, уклоняться из стороны в сторону, держать бой на дистанции.

Мне нравится зарубаться, чувствую себя комфортно. Эта игра подходит и Илии, но думаю, что этот стиль будет выгоден мне», – сказал полулегковес UFC Диего Лопес .

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