Лопес готов подраться с Топурией в центре октагона: «Сколько бы раз он ни указал пальцем вниз, я буду там»

Диего Лопес заявил, что готов к размену в центре клетки с Илией Топурией.

«Говорю вам, что уважаю всех, но никого не боюсь. Чего у меня нет, так это страха. Думаю, это показывают все мои бои. Я это продемонстрировал.

Сколько бы раз он ни указал пальцем на землю, я встану в центре октагона и начну драться. Вот так просто», – сказал полулегковес UFC Диего Лопес .

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