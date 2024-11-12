Лопес готов подраться с Топурией в центре октагона: «Сколько бы раз он ни указал пальцем вниз, я буду там»
Диего Лопес заявил, что готов к размену в центре клетки с Илией Топурией.
«Говорю вам, что уважаю всех, но никого не боюсь. Чего у меня нет, так это страха. Думаю, это показывают все мои бои. Я это продемонстрировал.
Сколько бы раз он ни указал пальцем на землю, я встану в центре октагона и начну драться. Вот так просто», – сказал полулегковес UFC Диего Лопес.
Лопес считает, что может победить Топурию: «Это будет столкновение, я не стану отступать»
Лопес хочет драться с Топурией: «Наш бой можно продать испаноязычной аудитории»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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