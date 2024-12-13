Опубликован официальный постер турнира UFC 311: Махачев − Царукян 2

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в главном бою которого пройдет бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном .

В соглавном бою за титул в легчайшем весе подерутся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов .

UFC опубликовал официальный постер турнира.

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