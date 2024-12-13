Опубликован официальный постер турнира UFC 311: Махачев − Царукян 2
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в главном бою которого пройдет бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
В соглавном бою за титул в легчайшем весе подерутся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов.
UFC опубликовал официальный постер турнира.
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев встретились с Деметриусом Джонсоном
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем