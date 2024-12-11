Арман Царукян: «У меня есть все, чтобы победить Махачева»

Арман Царукян считает, что победит Ислама Махачева.

«Сейчас я совсем другой боец. У меня есть все, чтобы победить Ислама», – сказал Арман Царукян .

В ночь на 19 января на UFC 311 Царукян проведет реванш с Исламом Махачевым .

Арман Царукян: «Чувствую, что мы с Мерабом вместе. Мы должны побить Ислама и Умара»