Мухаммад думал об ампутации пальца, чтобы не сниматься с UFC 310: «Я думал о способах, которые помогут мне скорее вернуться. Врач спросил: «Ты дурак?»

Мухаммад рассматривал ампутацию зараженного пальца, чтобы выступить на UFC 310.

«Дошло до того, что я подумал: «А мне действительно нужен этот палец?» Я думал о способах, которые помогут мне скорее вернуться. Но врач сказал, что это костная инфекция. На вопрос об ампутации он отреагировал: «Ты дурак?»

У меня сломан этот палец больше года. А потом на нем появилась инфекция, проникшая в кость. И вот она пошла выше», – сказал чемпион UFC Белал Мухаммад .

Напомним, изначально Шавкат Рахмонов должен был драться с Мухаммадом на UFC 310. Но Белал снялся, а заменил его Иэн Гэрри .