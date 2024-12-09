Мухаммад думал об ампутации пальца, чтобы не сниматься с UFC 310: «Я думал о способах, которые помогут мне скорее вернуться. Врач спросил: «Ты дурак?»
Мухаммад рассматривал ампутацию зараженного пальца, чтобы выступить на UFC 310.
«Дошло до того, что я подумал: «А мне действительно нужен этот палец?» Я думал о способах, которые помогут мне скорее вернуться. Но врач сказал, что это костная инфекция. На вопрос об ампутации он отреагировал: «Ты дурак?»
У меня сломан этот палец больше года. А потом на нем появилась инфекция, проникшая в кость. И вот она пошла выше», – сказал чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, изначально Шавкат Рахмонов должен был драться с Мухаммадом на UFC 310. Но Белал снялся, а заменил его Иэн Гэрри.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
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