Гэрри − о Ковингтоне: «Финиширую Шавката и поеду во Флориду, где буду выгуливать его 25 минут»

Иэн Гэрри хочет драться с Колби Ковингтоном после победы над Шавкатом Рахмоновым.

«И где Колби теперь? Где он последние восемь месяцев? Он бегает от меня. Колби боится меня, он никогда не выйдет в октагон против меня.

Мой идеальный план − быстро финишировать Шавката, завершить бой без травм и полететь во Флориду, чтобы выйти в клетку с этим человеком.

Посмотрите, что будет. Я буду выгуливать его 25 минут, это будет худшая ночь в его жизни. Он никогда не пойдет на это», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри , который 8 декабря подерется с Шавкатом Рахмоновым . 15 декабря Колби Ковингтон подерется с Хоакином Бакли.

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