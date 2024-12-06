Гэрри − о Ковингтоне: «Финиширую Шавката и поеду во Флориду, где буду выгуливать его 25 минут»
Иэн Гэрри хочет драться с Колби Ковингтоном после победы над Шавкатом Рахмоновым.
«И где Колби теперь? Где он последние восемь месяцев? Он бегает от меня. Колби боится меня, он никогда не выйдет в октагон против меня.
Мой идеальный план − быстро финишировать Шавката, завершить бой без травм и полететь во Флориду, чтобы выйти в клетку с этим человеком.
Посмотрите, что будет. Я буду выгуливать его 25 минут, это будет худшая ночь в его жизни. Он никогда не пойдет на это», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри, который 8 декабря подерется с Шавкатом Рахмоновым. 15 декабря Колби Ковингтон подерется с Хоакином Бакли.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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