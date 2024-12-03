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Шавкат заявил, что Усман и Ковингтон отказались драться с ним на UFC 310: «Камару не хотел рисковать, а Колби только болтает»

Шавкат Рахмонов высказался о Камару Усмане и Колби Ковингтоне.

«Усман? Честно говоря, не знаю, почему он отказался. Сначала он согласился, но затем передумал. Может, он не хотел рисковать, ведь Камару может мне проиграть.

Колби? Мне плевать на него, ему предлагали бой, а он только болтал. Но когда доходит до дела, он отказывается и сливается. Так что я счастлив подраться с Иэном Гэрри», − сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.

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Опубликован официальный трейлер UFC 310: Пантожа − Асакура, Шавкат − Гэрри

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
logoКамару Усман
logoШавкат Рахмонов
полусредний вес (MMA)
logoИэн Гэрри
logoКолби Ковингтон
logoMMA
logoUFC
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