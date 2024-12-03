Шавкат заявил, что Усман и Ковингтон отказались драться с ним на UFC 310: «Камару не хотел рисковать, а Колби только болтает»

Шавкат Рахмонов высказался о Камару Усмане и Колби Ковингтоне.

«Усман? Честно говоря, не знаю, почему он отказался. Сначала он согласился, но затем передумал. Может, он не хотел рисковать, ведь Камару может мне проиграть.

Колби ? Мне плевать на него, ему предлагали бой, а он только болтал. Но когда доходит до дела, он отказывается и сливается. Так что я счастлив подраться с Иэном Гэрри », − сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.

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