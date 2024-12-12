Колби − о Трампе, назвавшем Нурмагомедова любимым бойцом: «Он просто похвалил Хабиба, я один из его любимцев»
Колби Ковингтон высказался о словах Дональда Трампа про Хабиба Нурмагомедова.
«Трамп не говорил, что Хабиб Нурмагомедов его любимый боец. Его просто просили об этом, а неделей ранее он встретился с Хабибом, так что Трамп его похвалил.
Знаете, мы хотим хороших отношений с Россией, есть смысл идти по этому пути. У Трампа много бойцов, которые ему нравятся. Знаю, что я один из его любимых бойцов», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.
Трамп о Хабибе: «Очень умный парень. Его ждет большое будущее»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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