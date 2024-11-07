Ковингтон – о бое с Рахмоновым: «Я был готов спасти шоу, но они хотят свести Шавката с Усманом»

Колби Ковингтон выразил готовность подраться с Шавкатом Рахмоновым.

«Я сказал UFC, что готов выступить, с радостью спасу шоу. Но, думаю, у UFC другие планы. Похоже, они пойдут другим путем и проведут бой Шавката и Усмана », – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон .

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